VIOLAd'ORO ヴィオラドーロ ラメ 2way 船型

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ご覧頂きありがとうございます(^^)自宅保管の為、神経質な方はご購入お控えくださいm(__)m気になることがありましたらご購入前にご質問ください。基本、専用出品致しません(´Д`)素人撮影です。色味の違いも多少あると思いますのでご考慮下さい。お値下げできるお品もございますのでご希望額ありましたらお気軽にコメントください⸜(*ˊᗜˋ*)⸝ナイロンバッグハンドルはキャンパス地チャック紐はレザーです。目につく汚れ傷ありません⸜(*ˊᗜˋ*)⸝内部、内ポケットの端によく見るとシミあります。分かりにくいですが画像5の部分です。縦22cm横37cm幅(マチ)20cm内ポケット2つチャック付き1つショルダー調整可能取り外し可能船型ハンドバッグショルダーバッグ軽量ネイビーブルーダークネイビー藍色イエロー黄色ロゴレザータグ