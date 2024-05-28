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PELLE ペレ2way ショルダー
商品番号 F80845425269
商品名

PELLE ペレ2way ショルダー
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革PELLEペレ　2way　ショルダーバッグ【実寸サイズ】素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。：高さ約270mm　幅約310mm　マチ約110mm　持ち手高さ約170mm　　　重さ約0.7kg
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