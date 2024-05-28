PELLE ペレ2way ショルダー

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商品詳細
カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革PELLEペレ 2way ショルダーバッグ【実寸サイズ】素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。：高さ約270mm 幅約310mm マチ約110mm 持ち手高さ約170mm 重さ約0.7kg
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