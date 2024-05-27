  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Liala×PG スカラップトップス
商品番号 A28936098654
商品名

Liala×PG スカラップトップス
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

・一度短時間着用※値下げ不可￼ブラウススカラップスリーブスリットネックLiala×PGカラー···ピンク袖丈···袖なし季節感···春、夏大ヒットのブラウスに新色が登場！新色は上品な印象のくすみピンクときれいめカジュアルなネイビー。華やか見え抜群！スカラップカットのスリーブデザイン。上品なきれいめブラウスに大人可愛いエッセンスをプラス。ノースリーブもスカラップカットならトライしやすい♪甘さを程よく抑えるスリットネックもポイント◎合わせるボトムス次第できれいめにもフェミニンにも着回せます。＜ディテール＞・スリットネック・スカラップカットのアームホール・裾サイドにスリット入りやや厚みのある柔らかなブラウス素材。適度なハリ感ととろみのあるタッチ。しっかりとした素材感は身に纏うだけでエレガンスな雰囲気に。ご自宅で手洗い可能素材！・厚み/やや薄手素材（春・夏・秋口対応素材。）・透け感/淡色やや有り。※薄色の透けにはご注意ください。・裏地/無し。・伸縮性/やや有り。※カラーによってはロット差が生じる場合がございます。ご了承下さいませ。《S/M》着丈:59/60肩幅:43/44バスト:93/96袖口幅:17/18裾まわり:102/105重さ:220g※多少の個体差あり●生産の過程や素材の特性上、2cm程度の個体差が生じる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/plaque303307.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei956671.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical828601.html Liala×PG スカラップネック 半袖 ブラウス
Liala×PG スカラップトップスLiala×PG - ブラウス スカラップスリーブ スリットネック Liala×PGの ...
Liala×PG スカラップトップススカラップ切り替え 半袖 ブラウス Liala×PG 全5色｜lpg811-1435【10 ...
Liala×PG スカラップトップスブラウス スカラップスリーブ スリットネック Liala×PG 全4色｜lpg811-0745【20】 - Liala × PG(リアラ バイ ピージー) - Joint Space
Liala×PG スカラップトップスLiala×PG：スカラップ特集 | Joint Space
Liala×PG スカラップトップススカラップ切り替え 半袖 ブラウス Liala×PG 全5色｜lpg811-1435【10】 - Liala × PG(リアラ バイ ピージー) - Joint Space
Liala×PG スカラップトップススカラップ切り替え 半袖 ブラウス Liala×PG 全5色｜lpg811-1435【10 ...
Liala×PG スカラップトップススカラップ Vネック ブラウス Liala×PG 全3色｜lpg811-1377【2 ...
Liala×PG スカラップトップスタグ付き新品Liala×PG スカラップトップス ブラックSの通販 by MI's ...
Liala×PG スカラップトップススカラップ Vネック ブラウス Liala×PG 全3色｜lpg811-1377【2 ...
Liala×PG スカラップトップススカラップ切り替え ノースリーブ ブラウス Liala×PG 全5色｜lpg811-1360【8】
Liala×PG スカラップトップススカラップ切り替え ノースリーブ ブラウス Liala×PG 全5色｜lpg811-1360【8】
Liala×PG スカラップトップススカラップ Vネック ブラウス Liala×PG 全3色｜lpg811-1377【2 ...
Liala×PG スカラップトップスブラウス バンドカラー スカラップ Liala×PG 全2色｜lpg811-1325【4】
Liala×PG スカラップトップススカラップ Vネック ブラウス Liala×PG 全3色｜lpg811-1377【2 ...
Liala×PG スカラップトップス

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru