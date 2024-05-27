Liala×PG スカラップトップス

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・一度短時間着用※値下げ不可￼ブラウススカラップスリーブスリットネックLiala×PGカラー···ピンク袖丈···袖なし季節感···春、夏大ヒットのブラウスに新色が登場！新色は上品な印象のくすみピンクときれいめカジュアルなネイビー。華やか見え抜群！スカラップカットのスリーブデザイン。上品なきれいめブラウスに大人可愛いエッセンスをプラス。ノースリーブもスカラップカットならトライしやすい♪甘さを程よく抑えるスリットネックもポイント◎合わせるボトムス次第できれいめにもフェミニンにも着回せます。＜ディテール＞・スリットネック・スカラップカットのアームホール・裾サイドにスリット入りやや厚みのある柔らかなブラウス素材。適度なハリ感ととろみのあるタッチ。しっかりとした素材感は身に纏うだけでエレガンスな雰囲気に。ご自宅で手洗い可能素材！・厚み/やや薄手素材（春・夏・秋口対応素材。）・透け感/淡色やや有り。※薄色の透けにはご注意ください。・裏地/無し。・伸縮性/やや有り。※カラーによってはロット差が生じる場合がございます。ご了承下さいませ。《S/M》着丈:59/60肩幅:43/44バスト:93/96袖口幅:17/18裾まわり:102/105重さ:220g※多少の個体差あり●生産の過程や素材の特性上、2cm程度の個体差が生じる場合がございます。