FRED PERRY フレッドペリー　ポロシャツ

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FREDPERRYフレッドペリー ポロシャツカラー:エンジサイズ:身幅43.5肩幅38.5着丈61袖丈19(Mサイズ相当)2回ほど着用しましたが、目立った傷などは特にありません。秋カラーなので今からの時期可愛いと思います！素人保管のため気になる方はおやめください。#フレッドペリー #FREDPERRY#ポロシャツ