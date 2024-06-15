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90s コットン ニットタンクトップ レースアップ itimi ブラック
商品番号 G70494170626
商品名

90s コットン ニットタンクトップ レースアップ itimi ブラック
ブランド名 サンタモニカ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sコットンニットタンクトップレースアップ胸元のレースアップが可愛いニットタンクトップです☺︎ブラックなので使い勝手が良いですレースアップの紐はフェイクスエードのような素材で存在感あります◎所々薄く白い汚れあります古着慣れしている方でしたら気にならない程度ですヴィンテージショップ購入お気に入りですが服がたくさんあり着る機会がない為出品します☺︎着丈53身幅41肩幅34vintagesamakirosebirthdeaththemixdropmechahookednicobanknudepelicankiarisozluiksunnyitimitorojantiquesfumikauchidazigarcaorfeoaprilotoecurioszoharuhaight\u0026ashburyolgoumalionusaeuroY-7
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