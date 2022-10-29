NARACAMICIEナラカミーチェ白のブラウス



NARACAMICIE - NARA ナラカミーチェ 白に光沢のある白いストライプ織り ...



NARACAMICIE ナラカミーチェ ブラウス 白シャツ レース 長袖 | フリマアプリ ラクマ



コットンツイルスタンドカラー長袖シャツ



NARACAMICIE ナラカミーチェ ブラウス 白シャツ レース 長袖



NARACAMICIE（ナラカミーチェ）の「サテンボウタイ長袖ブラウス ...



セール】シャドー細ストライプスタンドフリル長袖ブラウス(502890666 ...



美品 NARACAMICIE ナラカミーチェ フリル ストライプ ブラウス 1 白 ...



NARACAMICIE - NARA ナラカミーチェ 白に光沢のある白いストライプ織り ...



ナラカミーチェ NARA CAMICIE シャツ ブラウス フリル 7分袖 1 M 白 レディース



NARACAMICIE - 【新品同様】ナラカミーチェ Iサイズ シャツ ブラウス ...



NARACAMICIE ナラカミーチェ ホワイト フリルブラウス 白



ナラカミーチェ NARACAMICIE ８分袖ブラウス 白 フリル M 最前線の www ...



NARACAMICIE（ナラカミーチェ）の「袖口シャーリングボウタイブラウス ...



【未使用】ナラカミーチェ コットンストレッチフリル長袖ブラウスリボンシャツ 白 | フリマアプリ ラクマ



NARACAMICIE ナラカミーチェ ストライプブラウス オフィスカジュアル ...

ご覧頂き、有り難うございます。イタリアのブラウスメーカーで有名なブラウスナラカミーチェ白のフレンチスリーブブラウスです。ストレッチの効いたブラウスです。目立ったダメージも無く、まだまだ綺麗にお使い頂けるお品です。あくまでも主観です。自宅保管品になりますので、多少の見落し等はご了承下さいませ。Used品にご理解のある方のみ、ご検討お願い致します。サイズ着丈…約57センチ身幅…約42センチ素材...ポリエステル、コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋