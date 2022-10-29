NARACAMICIEナラカミーチェ白のブラウス

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商品詳細
ご覧頂き、有り難うございます。イタリアのブラウスメーカーで有名なブラウスナラカミーチェ白のフレンチスリーブブラウスです。ストレッチの効いたブラウスです。目立ったダメージも無く、まだまだ綺麗にお使い頂けるお品です。あくまでも主観です。自宅保管品になりますので、多少の見落し等はご了承下さいませ。Used品にご理解のある方のみ、ご検討お願い致します。サイズ着丈…約57センチ身幅…約42センチ素材...ポリエステル、コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/recommended276890.html
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