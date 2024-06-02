レリアン★チュニックシャツ13+

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レリアン★七分袖チュニックシャツ（13+）⚫︎サイズ 胸幅56cm身丈80cm⚫︎素 材 綿100%素人採寸、誤差ご容赦下さい薄手で七分袖なので冷房対策に‼︎袖口と裾にスリットありますプラスハウスの商品なのでゆったりサイズです画像は上手く撮れていません(-\"-;)着用わずかです♪色···ブラウン柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)