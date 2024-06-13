チャコット トップス

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商品詳細
チャコットの社交ダンス用トップスです。キャミソールに半袖のレースがついているタイプです。バレエやキャラクターダンスのレッスンにも使えます。カラー···ブラックレース…ブラック使うつもりで水通ししました。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit13286.html
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