チャコット トップス

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チャコットの社交ダンス用トップスです。キャミソールに半袖のレースがついているタイプです。バレエやキャラクターダンスのレッスンにも使えます。カラー···ブラックレース…ブラック使うつもりで水通ししました。