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チャコット トップス
商品番号 X45675377084
商品名

チャコット トップス
ブランド名 チャコット
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャコットの社交ダンス用トップスです。キャミソールに半袖のレースがついているタイプです。バレエやキャラクターダンスのレッスンにも使えます。カラー···ブラックレース…ブラック使うつもりで水通ししました。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit13286.html
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