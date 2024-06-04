LIZ LISA 2連リボンベルトスカパン グレーチェック

LIZLISAリズリサ2連リボンベルトスカパングレーチェック新品未使用ですが、皮膚アレルギーのためロゴと洗濯表記を取り外しております。※店舗にて購入した正規品です。通販では完売の人気商品です。‪‪❤︎‬商品説明❤︎ウエストのエコレザーのリボンベルトとキラキラハートビジューが可愛いスカパンです。コルセット風の太めのウエストベルトと、短めの丈感でスタイルアップ効果抜群♡裾にはハートレースをあしらって、細部まで可愛いデザインになっています。後ろウエストはレースアップになっており、若干のサイズ調整も可能です。エコレザーのリボンベルト部分はバックルで取り外しが可能なので、クリーニングの際はお取り外し頂けます。即購入〇AnkRougeSecretHoneyHoneyCinnamonMA*RSROJITANOEMIEDearMyLove量産型地雷参戦服



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