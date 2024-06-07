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Michael Kors MERCER メッセンジャー ミディアム シグネチャー
商品番号 B61634277863
商品名

Michael Kors MERCER メッセンジャー ミディアム シグネチャー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースハンドバッグショルダーバッグ正規店購入新品未使用保存袋ありメンテナンスカードあり高さ:19cm幅:22cmマチ:10.5cmハンドル:29.5cmドロップ:11cmショルダー:106cm〜124.5cm
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