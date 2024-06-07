Michael Kors☆MERCER メッセンジャー ミディアム シグネチャー ...

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商品詳細
マイケルコースハンドバッグショルダーバッグ正規店購入新品未使用保存袋ありメンテナンスカードあり高さ:19cm幅:22cmマチ:10.5cmハンドル:29.5cmドロップ:11cmショルダー:106cm〜124.5cm
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