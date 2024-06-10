エフェクター　スイッチャー　セット

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商品詳細
エフェクトタイプ···オーバードライブエフェクトタイプ···ディレイ・エコーエフェクトタイプ···ワウエフェクトタイプ···リバーブエフェクトタイプ···スイッチャー・ラインセレクターエフェクターボードmxrtimmyoverdriveCUSTOMAUDIOJAPAN(カスタムオーディオジャパン)LoopandLinkII中古TCELECTRONIC(ティーシーエレクトロニック)POLYTUNE3NOIRBOSS(ボス)PW-3ELECTRO-HARMONIX(エレクトロハーモニックス) HOLYGRAILNEOMXR(エムエックスアール)CarbonCopyAnalogDelayアナログディレイ裏面にマジックテープは貼っていません。美品ではございますが、トラブル回避のため目立った傷なしとします。プログラマブルスイッチャーは箱無しです。バラ売りは考えていません。歪みを足して、メインボードやサブボードにいかがでしょうか？現状値下げは考えていません。
http://narcologia.ru/goods/scissoring382296.html
http://narcologia.ru/goods/approximate27020.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic331812.html
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