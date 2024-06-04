極美品✨バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック ホースロゴ レザー ブラック

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ご覧いただきありがとうございます♩バッグを他にも多数出品しているので、#cityのバッグ#city一覧もぜひご覧ください♩○アイテムバーバリー Burberrysショルダーバッグ クロスボディ ポシェット肩掛け 斜め掛け ショルダー紐 ゴールド金具ノバチェック ホースロゴ シャドーホースロゴ型押し○サイズ(㎝)タテ20ヨコ25マチ6.5ショルダー103〜126※調節可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態ヴィンテージ品のため多少使用感がありますが目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能です♩○詳細バーバリーのショルダーバッグです♩ホースロゴの型押し、裏地がノバチェックになっていてとても可愛いです◎レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバッグとしてはこれ以上にない商品です♩セレクトショップにて購入した確実正規品です◎この機会にいかがでしょうか？？○カラーブラック 黒○素材レザー シボ革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。S022207230924