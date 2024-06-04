【今日だけ¥2,000オフ】willfullyハイネックワンピース

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【完売商品】highneckIlinecottonstretchOP今季最新型のワンピース。2023/7/7発売開始で、7/15時点では完売しているようです。大人気デザインなようで、販売開始と同時に奇跡的に購入できましたが、似合わなかったため、泣く泣くお譲りいたします。。室内で一度、数分の試着のみです。送料込みです。－－－－－【デザインポイント】・人気のsquarenecklinecamiOPをハイネック仕様にアップデート・素材はそのままに襟元のデザインを秋らしく【スタイリングポイント】・1枚でももちろんインナーにロンTや羽織にジャケット、カーディガンを合わせるのもおすすめ・layeredtullecamisoleOPをレイヤードしても素材(本体)cotton95%,polyurethane5%(バインダー)cotton100%カラー···ホワイト柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬willfullyウィルフリーワンピースロングワンピースノースリーブワンピースhighneckIlinecottonstretchOPハイネックIラインコットンストレッチワンピース