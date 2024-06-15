高嶺の花　石原さとみ　着用　セットアップ ワンピース マルチ ストライプ

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ドラマ高嶺の花で石原さとみちゃんが着用していたMLMlabelのセットアップです。オーストラリア発のブランドで、オーストラリアより取り寄せました。国内にも数点のみあったそうなのですがどこも完売だったため個人輸入しました....！オーストラリアでも完売です。サイズを確認するために２着ずつ取り寄せたので、新品未使用の方を出品させていただきます。とってもかわいいセットアップなので探していた方はどうぞ♪トップスサイズ M 総ゴムなのでフリーサイズと思っていただいて大丈夫です。スカートサイズ M総ゴムで、リボンベルトがついています。MLMlabelun3d.アンスリードミラオーウェンハニーミーハニーmoussySLY高嶺の花地味にスゴイ校閲ガール衣装