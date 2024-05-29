体型カバーフレア2way異素材・ドッキングカットソー☆フリーサイズ・新品

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☆はじめまして。この度は数ある商品の中から、こちらの商品をご覧いただきましてありがとうございます。前後着用で雰囲気が変わります。【商品】体型カバーフレア2way異素材・ドッキングカットソー【メーカー】ELFRANK【店頭価格】￥6991円（送料込み）【状態】新品【素材】上部はTシャツ素材。綿95%ポリウレタン5%下は厚手のしっかり素材。ポリエステル100%【カラー】ブラック【サイズ】フリーバスト96cm肩幅38cm袖丈19cm天巾19cm着丈58cm☆ご購入後のご返品はお受け出来ませんので十分にご考慮願います。ご不明な点やご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。宜しくお願いいたします。