未使用☆サマンサ☆サマンサベガ☆ポロシャツ

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サマンサベガサマンサタバササマンサゴルフポロシャツサマンサベガの未使用ポロシャツです(^^)サイズはフリー着丈72.5cm/身幅50.5cm/ゆき37cm/裾幅58.5cm本来はゴルフウェアとしての販売ではないのですが、私は色違いで水色を購入し、ゴルフに着ています（＾◇＾）このお洋服で今までだれともかぶったことが無いのもおススメです。ただ、雑誌に掲載されたお品だとショップの店員さんは言っていました。ヒモがついていて、さりげなく可愛いですいきなり購入大歓迎サマンサベガのタグがなかったので、サマンサタバサにしてあります。他にもサマンサタバサのゴルフウェアなど出品しています。プロフィールをご覧ください