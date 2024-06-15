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AC/DC プリント半袖Tシャツ 丈短 レディースM
商品番号 W75288872347
商品名

AC/DC プリント半袖Tシャツ 丈短 レディースM
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,587 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○フォロワー様限定で割引き中○2,001〜4,000円⇨200円割引4,001〜8,000円⇨300円割引8,001円以上　　⇨400円割引フォローして頂けましたらコメントにて「フォロー割引希望」とお知らせ下さい⇨お値段変更させて頂きます！　　【もちろん、即購入も大歓迎です】続々とアップしてます！チェック＆フォローお待ちしております！↓↓↓#【古着屋Buzz】その他半袖Tシャツはこちら↓↓↓#UBZtshirtpage−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◆商品名:プリント半袖Tシャツ◆ブランド・メーカー:AC/DC◆サイズ:レディースM平置き採寸（素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい）着丈:42肩幅:42身幅:48袖丈:19◆素材:100%コットン◆カラー:ブラック◆状態:腹部にうっすらシミ汚れあり◆特長:AC/DCのプリント半袖Tシャツです。切りっぱなしの丈短めのデザインです。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−⚠️購入後のフォロー割適応はできませんので、必ず購入前にコメントお願いします！⚠️トラブル防止の為、専用ページ\u0026お取置きは行っておりません。メッセージの途中でも先に購入した方が優先となりますのでご容赦ください。また、大幅な値下げ交渉はご遠慮下さい。ご期待に添えない事もございます。◉ブランドや年代によってサイズ感が異なりますので必ず上記サイズをご参照下さい！◉状態は個人の基準です◉used品になりますので細かな汚れや着用感がある場合がございます。あくまで古着ということをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。◉洗濯済みですが古着特有の匂いがある場合があります。神経質な方のご購入はお控えください。管理No.m1370取扱アイテム↓↓↓#USA古着#オーバーサイズ#ヴィンテージ#ゆるダボ#UBZtshirtpage
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