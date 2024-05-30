ドラッグストアーズ　シャツ　カットソー

❣️hattchan様 専用です!❣️ドラッグストアーズの襟付ビッグTシャツ新品未使用になります。大きなブタちゃんのアップリケがポイントでとても可愛いですよ。前面はTシャツ生地で背中側は綿シャツの様な生地になっています。ドルマンスリーブですので お袖は半袖より少し長めになるかと思います。カラー エンジと紺サイズ F脇下身幅 約 66㎝背中側中央着丈 約 74㎝ 前側は短めになります。



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