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ドラッグストアーズ　シャツ　カットソー
商品番号 J82163509003
商品名

ドラッグストアーズ　シャツ　カットソー
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❣️hattchan様　専用です!❣️ドラッグストアーズの襟付ビッグTシャツ新品未使用になります。大きなブタちゃんのアップリケがポイントでとても可愛いですよ。前面はTシャツ生地で背中側は綿シャツの様な生地になっています。ドルマンスリーブですので　お袖は半袖より少し長めになるかと思います。カラー　エンジと紺サイズ　　F脇下身幅　　約　66㎝背中側中央着丈　約　74㎝　前側は短めになります。
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