Ganni ブラウス　シャツ　ノースリーブ　グリーン　ストライプ

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏Niziuのリマちゃんが着用していてしました。大きな襟がセーターの下に着ても可愛いです。サイズが合わず一度着用です。トゥモローランドGanni
http://narcologia.ru/goods/recycling881914.html
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