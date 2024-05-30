Ganni ブラウス　シャツ　ノースリーブ　グリーン　ストライプ

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カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏Niziuのリマちゃんが着用していてしました。大きな襟がセーターの下に着ても可愛いです。サイズが合わず一度着用です。トゥモローランドGanni