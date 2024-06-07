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トップス　AG by aquagirl
商品番号 H44253174462
商品名

トップス　AG by aquagirl
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイボリーのようなホワイトの花柄が可愛いトップスです。透け感がある素材です。購入後、着用しないまま保管しておりました。タグは着いていません。ほぼ未使用ですが自宅保管品であることをご理解いただきご購入いただけますと嬉しいです。
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