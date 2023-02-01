BEAUTY \u0026 YOUTH★花柄 キャンディスリーブ ブラウス 長袖 白

即購入OKです！お値下げも対応してますので、まずコメント下さい☆購入前に必ずプロフィールをお読み下さいませ。【商品名】BEAUTY\u0026YOUTH★花柄キャンディスリーブブラウス長袖白ユナイテッドアローズ【説明】ビューティ\u0026ユースの花柄ブラウスです。キャンディスリーブで全体的にふわっとゆったりしています。目立った傷や汚れはありません。【素材】リヨセル【サイズ】サイズ表記…なし着丈…53cm身幅…53cm肩幅…38cm袖丈…49cm定期的に出品しております！アカウントをフォローいただければ通知が来るので、是非お願いします(*^^*)他にも多数出品中♪→#ゆくたすALL→#ゆくたすシャツブラウス★used品となりますので、ご理解の上、ご購入ください。★ご質問ございましたら、お気軽にご相談ください。★他にも多数出品しておりますので、どうぞご覧になってください。



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