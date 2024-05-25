Cartier カルティエ 財布 マストライン ボルドー ガマ がま レディース

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ご覧頂きありがとうございます！超人気のカルティエCartierの長財布です！早い者勝ち！！大人気のカルティエCartierマストラインの財布です★CARTIER定番のマストライン★がま口仕様に収納力があり、使い勝手抜群です★女性でも男性でもご利用頂けます★高級品のカルティエをこの機会に是非★他にもいろんなブランド品を出品しています、お気軽にコメント下さい。➡︎ブランド財布はこちら#momoのブランド財布➡︎メンズ、ユニセックスのブランド品はこちら#momoのメンズブランド品角スレ、一部汚れ、小銭入れ汚れ、等ありますが、まだまだ十分に活躍できる逸品です！！※中古品となりますので状態は良くご確認お願いします。【ブランド】カルティエCartierCARTIER【サイズ】(約)サイズ：縦10cm×横14.5cm×幅1.5cm※素人採寸の為誤差はご了承の程よろしくお願いします。【仕様】ホック開閉小銭入れx1※がま口フリーポケットx4札入れx1【付属品】なし※箱、ギャンランティカードは付属しません、ご注意下さい。【シリアルナンバー/製品番号】287192196【商品購入元】中古ブランド卸ソレイユ企画（専門家による鑑定済み、正規品です）■下記ご確認下さい■●ブランド品に関しましては、専門家による鑑定を行っており、本物のみの出品です。●自宅保管品となります。中古品となりますので必ず状態ご理解の上よろしくお願いします。●素人撮影の為、画像は反射や、光の加減で色合いや風合いが少し違いがあることがありますので、ご理解をお願いします。●発送は最安の方法となります。（詳細はプロフご確認お願いします）他のサイトでも出品してますので、お早めに★超人気商品のため売り切れの際はご了承ください(\u003e_\u003c#カルティエ#Cartier#CARTIER#長財布#財布#プレゼント#中古#札入れ#ワインレッド#マストライン#レディース#メンズ#がま口#ガマ口●3560#H200729