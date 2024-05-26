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⭐極美品⭐FURLA 2wayショルダーバッグ ブラウン
商品番号 G83734434846
商品名

⭐極美品⭐FURLA 2wayショルダーバッグ ブラウン
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐極美品⭐FURLA2wayショルダーバッグブラウンラムレザーで柔らかいモッチリした質感です。目立つ汚れや傷はありません。ショルダーストラップ付き素材...牛革(本革)サイズ縦約35cm横約30cmマチ約12cm古物商許可店のお店で購入した真贋調査済みのお品です。ブランド品はすり替え交換が生じる可能性があるので基本的には返品は受け付けていません。ご了承下さい。#たつえみの部屋#たつえみの部屋バッグ#FURLA#フルラ#2way#ショルダーバッグ#ハンドバッグ385-9
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