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HERMES ♡ ミニ ポップH WHITE ネックレス ペンダント
商品番号 Y57946073771
商品名

HERMES ♡ ミニ ポップH WHITE ネックレス ペンダント
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 31,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。公式オンラインショップで購入しました。カラーホワイト×ピンクゴールドサイズ全長40cmペンダントのサイズ0.9×0.7cmお色違いもございますのでぜひご覧ください。購入した際と同様にリボンをかけてプチプチで包んでの発送となります。プレゼントにも最適です✨ぜひご相談、ご検討ください！
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