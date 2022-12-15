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MARK＆LONA　マークアンドロナ　ポロシャツ　レディース　38サイズ
商品番号 H56734192985
商品名

MARK＆LONA　マークアンドロナ　ポロシャツ　レディース　38サイズ
ブランド名 マークアンドロナ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。購入前に必ずプロフィールの確認をお願いします。購入される方はプロフィールに納得いただいたものとします。出品物はMARK＆LONA【マーク＆ロナ】　のレディース用のポロシャツになります。暗所にて保管されていたものになります。袖丈...半袖季節感...春、夏、秋サイズ‥38（M、9号）色‥青に近いネイビー【紺】×ホワイト【白】のロゴの模様×レッド【赤】のラインボタン‥ゴールドにMARK＆LONAのロゴが入っています。ワンポイント‥左胸にゴールドのドクロ送料込み何度か着用しましたが全体的に生地の伸び、擦れ、などは無いです。白い襟の部分にはうっすら汚れがあります。襟のちょうど山の部分に汚れがあるため着用時に折っていたり、襟を立てて着る方だと見えずらいです。画像にて確認お願い致します。ゴルフ着のはもちろん、普段使いでもカッコ可愛い半袖になります。大切に使用していたので比較的キレイな方ではありますが、中古品のため神経質な方はご遠慮願います。探されていた方はぜひこの機会に。他にも珍品、レア物、希少価値の高いものなどなど、多数出品しておりますので併せてよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/tenet371563.html
http://narcologia.ru/goods/stealth281976.html

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