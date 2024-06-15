OACH レオパード柄 bag

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COACHのレオパード柄のbagです。一度も使う機会がないので出品します。新品ですが自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さいね。素材はハラコです。付属品はないです。横２４㎝縦１５㎝長財布、スマホ、リップ、ハンカチくらいは余裕で入ります。マチも少しですがあります。中はポケットもついていて、紫色でかわいいです。