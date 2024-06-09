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VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノガラヴァーニ　2way
商品番号 K96671368808
商品名

VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノガラヴァーニ　2way
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALENTINOGARAVANIヴァレンティノガラヴァーニ　2wayメダルロゴ　ヴィンテージ約H20cm×W上部18cm下部24cm×D10cmショルダー長さ約107-117cm（3段階調整）ハンドル高さ約8cm素　材：レザー仕　様：外側背面ポケット×1　内側ポケット×1付属品：ショルダーストラップ実家にあった物ですが使わないとの事で、出品させて頂きました。Used品ですが現行ラインとはまた違ったデザインで稀少ですし、逆に新鮮かと思います。あくまで自宅保管の中古品です。その旨ご理解いただいた上でのご購入お願いいたします。正面にスレ傷に見えるものがあります。画像でもご確認できるかと思います。よろしくお願いします。
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【未使用品】VALENTINO GARAVANI ショルダーバッグ 2way

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