VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノガラヴァーニ　2way

VALENTINOGARAVANIヴァレンティノガラヴァーニ 2wayメダルロゴ ヴィンテージ約H20cm×W上部18cm下部24cm×D10cmショルダー長さ約107-117cm（3段階調整）ハンドル高さ約8cm素 材：レザー仕 様：外側背面ポケット×1 内側ポケット×1付属品：ショルダーストラップ実家にあった物ですが使わないとの事で、出品させて頂きました。Used品ですが現行ラインとはまた違ったデザインで稀少ですし、逆に新鮮かと思います。あくまで自宅保管の中古品です。その旨ご理解いただいた上でのご購入お願いいたします。正面にスレ傷に見えるものがあります。画像でもご確認できるかと思います。よろしくお願いします。



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