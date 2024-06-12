cotopone コトポーネ　ワークサロペットスカート　カーキ

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ご覧いただき、ありがとうございます。今年、10000円位で購入。色はカーキ。2回着用。素人検品ですが汚れや傷は無いと思います。衣類はなるべくコンパクトにして発送します。ご了承ください。以下説明文です。サイズ＜Fサイズ＞身頃丈：105.5cm肩ひも幅：4cm肩ひも丈：51cmヒップ：115cm裾幅：67cm規格■生産地：企画：日本 生産：中国■素材・成分：20×16ツイル…C100％【DESIGNPOINT】●ワークウェアをベースにしたデザインのサロペットスカート。●ツイル素材に複数のポケットがあるなど、ワークウェアのような実用的なディティールを取り入れながらレディースライクに華やいでも見えます。●シャツやTシャツや羽織りなど、季節や気分に合わせてコーディネートのバリエーションも豊富に着こなし方も様々楽しめます。●カジュアルな印象が強いですが、アクセサリーを合わす事でオフィスカジュアルやフォーマルなシーンでも着用出来ます。生地の厚み：普通伸縮性：なし裏地：なし着用感：ゆったり（着用感には個人差がございます）【ATTENTION】●お洗濯は手洗いを推奨しています。●製品洗い加工を施しております。商品によって加工感に少し差が出る事がございますが、この製品の特長としてお楽しみください。●色止め加工も施しておりますが、色移りには十分ご注意ください。（製品にATTENTIONタグ付いてます）柄・デザイン···無地カーキnikoandニコアンドnikoandアダストリアグローバルワークスタディオクリップローリーズファームチャオパニックティピーチャオパニックブロカントドミンゴフリークスストアcotoponeサロペットスカートミリタリージャンパースカートワンピースサロペットカラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬