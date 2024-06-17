古伊万里 色絵『唐子遊び文』八角 菓子器 菓子鉢 深鉢 在銘 箱付 懐石道具

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商品詳細
古伊万里色絵『唐子遊び文』八角菓子器菓子鉢深鉢在銘箱付茶事懐石道具☆時代物☆サイズ(約):最大幅16.2㎝、高さ10.5㎝、重さ604g
http://narcologia.ru/goods/sepulchral542532.html
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