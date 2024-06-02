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お宝ポーチ 金銀ザクザクを願う金財満開 ショップチャンネル
商品番号 Y47512385959
商品名

お宝ポーチ 金銀ザクザクを願う金財満開 ショップチャンネル
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神々の住む島、インドネシア、ジョグジャカルタの神秘の地からパワーが宿ると言われる「お宝ポーチ」です。金財運、運気を加速させると言われる黄金色、吉祥模様のミラクルアラベスクく、内側のオールマントラデザインの3つの＂お宝\"デザインで協力な相乗効果を生むそうです。このポーチは祈祷が行われた引き寄せコインが内蔵されています。幸運を増やしたいと思う物をお宝ポーチに入れて下さい。開口部:ファスナーメイン室:1室ポケット(内側):オープン1個付属品祈祷すみお宝シールサイズ縦20.5センチ横25.5センチ重さ約100ｇショップチャンネルにて購入し財布を入れようと思いましたが、私の財布はカードを沢山収納出来るように幅の厚みが大きく、このポーチでは出し入れが難しいので、普通サイズのお財布の方、運試しに如何でしょうか？以上ご理解の上、ご購入願います。
http://narcologia.ru/goods/ambassador88006.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement333399.html
http://narcologia.ru/goods/procurement842733.html
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