【24時間発送】メゾンマルジェラ ミニチェーンウォレット mm6 ブラック

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◾︎商品名MaisonMargielaミニレザーチェーンウォレットメゾンマルジェラチェーンウォレットショルダーバッグmm6ショルダーウォレットマルジェラ◾︎サイズ縦8cm横10cmマチ3cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がございます。ご了承ください。◾︎カラーブラック 黒◾︎状態新品・未使用◾︎付属品箱、保存袋、簡易ショッパー、ショルダーストラップ（写真の通り）※海外からの輸入品の為、箱の凹み、保存袋の汚れ等ある場合がございますのでご理解下さい。本体には影響ございません。☆イタリア製◾︎並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。発送時間:24時間以内#メゾンマルジェラ#MaisonMargiela#mm6#チェーンウォレット#ショルダーバッグ#ウォレット