新品 未使用 未開封 ジオフェイスボックストート ノースフェイス ブラック

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23秋冬モデル！大人気！在庫限り。ゴルフのカートバッグにもおすすめ！新品ジオフェイスボックストートGeofaceBoxToteTHENORTHFACEザノースフェイスブラック他にもノースフェイス商品を出品しています^^サイズ違い・カラー違いもあります♪下記こちらから⇒#14dapa是非ご覧ください♪☆新作☆★新品未使用★★送料無料★★国内正規品★--------【ブランド】THENORTHFACEザノースフェイス【品名】ジオフェイスボックストートGeofaceBoxTote【商品型番】NM32355（NM82283の秋冬モデル）【カラー】ブラック（K）【サイズ】H21×W29.5×D15cm※詳細は画像をご確認ください。【状態】新品未使用/未開封/タグ付き【発送方法】クリックポスト/ゆうパケット/ネコポス/宅急便/追跡番号あり※上記よりサイズに合った発送方法を選択致します。※送料込の為、コンパクトに梱包して発送させて頂きます。※二重に梱包し、雨など防ぐようにしますのでご安心ください。【商品説明】PCや書類、タブレット端末を収納しやすいクッション性のあるオープンジッパーつきメインコンパートメント／ジッパーを開放すると自立するボックスとしても使用可能／トップにグラブハンドル／内側にジッパーつきメッシュポケット／キークリップ【注意事項】★他のサイトでも出品していますので、取り消す可能性があります。★お互い気持ちの良いお取引が出来ればと思っております。−−−−−−−−946