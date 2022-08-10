S.H.Figuarts フレンドリーネイバーフッドスパイダーマン

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商品詳細
S.H.Figuartsシリーズのフレンドリーネイバーフッドスパイダーマンになります！パーツ欠品などなく、股関節に多少の緩みがありましたがパーマネントバニーウォッシュを塗布して関節の渋みを復活させてあります＾＾塗布した跡が少し残ってますが(写真2枚目)ウェットティッシュなどで拭けばすぐ落ちます＾＾箱に多少の歪みがあるので、その点だけ考慮頂けたら幸いです＾＾
http://narcologia.ru/goods/mythic102535.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect821770.html
http://narcologia.ru/goods/financier816860.html
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S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | 魂ウェブ
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