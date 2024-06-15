エルメス HEMES カレ90 シルクジャージ 100％レア ビンテージ 正規品 ...

祖母の代からエルメスを愛用しておりましたコレクションの整理品です。2010年頃に都内の正規店で購入し、一度使用した程度となります。目立つほどの汚れなしにしておりますが一箇所汚れが御座います。 ５枚目の画像にてご確認くださいませ。長期保管の為保管時の畳みしわ折シワが御座います。シルクジャージ100%フランス製お箱はありません。公表サイズは90ですが、実寸は88cm額に入れて飾らせても、素敵な絵柄になるかと思います。カラー···ブラック人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)



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