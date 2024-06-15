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大きいサイズ☆23区切り替えし長袖トップス44
商品番号 N77615647580
商品名

大きいサイズ☆23区切り替えし長袖トップス44
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23区カラー☆ホワイトサイズ☆44素材☆綿100%平置き☆着丈68cm、肩幅47cm、身幅52cm、袖丈54cmくらい中古裾と袖が切り替えデザインになっているオシャレなトップスです☆あまり使用しませんでしたので、目立つようなシミや汚れなどは無く、使用感もほとんど感じられない状態かと思います。状態は良好ですが、あくまでも中古品となりますので神経質な方はご購入をお控えください。テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
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