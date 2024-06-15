BAO BAO ISSEY MIYAKE ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ベージュ種類···その他ショルダーバッグ新宿伊勢丹で購入した正規品です。本体の状態はとてもいいですが、本体とショルダーの間の皮の部分は少々脆弱な状態になっています。使用には支障がないと思いますが気になる方はご遠慮ください。その分、安く出品しています。ご理解できる方の購入をお待ちしています。カラー：BEIGEサイズ：横幅約23cm高さ：約17cm付属品：保証書、
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