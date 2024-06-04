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FENDI 財布　二つ折り　エフイズ　レター型　ベージュ　ロゴ金具　レザー
商品番号 R97684981468
商品名

FENDI 財布　二つ折り　エフイズ　レター型　ベージュ　ロゴ金具　レザー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入OKです♪フォローして頂ければ5%お値引き致します。□ブランド名□FENDIフェンディ□商品説明□財布　折り財布　二つ折り財布　ミニウォレット　レター型　エフイズ　ロゴ金具　ゴールド金具　オールレザー正規品　高級品　本物　レディース□状態□使用感があり、小銭入れのボタンの所がスレていますがご使用する場合には問題無くご利用いただけます。何かお気づきや疑問があれば気軽にご質問ください。□サイズ□縦:7cm横:9.5cmカードポケット:3札入れ:1小銭入れ:1※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。□色□ベージュ　肌色□素材□レザー　本革□商品番号□7191□購入元□ブランドリユース店大手リサイクルショップ質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品□お取引について□トラブル防止のため、購入前に必ずプロフィールをご覧ください。何かご質問がございましたらお気軽にコメントください！※撮影で使用している箱や、袋は付属されません。----------その他にも多数出品しております↓↓↓#MARUTAs’shop----------◆取引に関して◆・取引は\"迅速丁寧\"を心がけており、最長でも48時間以内での発送手続きを行います。・USED品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました(*^-^*)
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