リモワ サルサ 2輪

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商品詳細
◇ブランド：ROMOWAリモワ◇モデル：SALSAサルサ◇状態：テレスコープハンドルの収納が、途中で引っ掛かかる場合がございます。数回tryすれば収縮可能。外観は使用によるキズはございますが、破損はございません。ホイールも問題なく動きます。某オークションで購入し、5回程使用しております。◇サイズ：約H55×W40×D20cm◇機内持込可能◇ロック：ナンバーロック000◇カラー...プロセコ使用感ありますので、ご理解頂き、ご購入をご検討ください。NC/NR
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