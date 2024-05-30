COACHショルダーバッグ

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カラー···ブラウン全体は総柄肩紐と縁はブラックです紐は調節出来ますが長いので斜め掛け出来ます一度だけ使用しましたが後は家での保管です。カバンの内側も破れ、汚れなど無し、美品です縦24㎝ 横29㎝ マチ5㎝くらいご理解頂ける方にご購入をお願い致します。即購入⭕️ご理解頂ける方にご購入お願い致します。