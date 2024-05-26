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レオパード柄　リアルファーショートコート
商品番号 J28706196449
商品名

レオパード柄　リアルファーショートコート
ブランド名 ローズバッド
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROSEBUDで購入したショート丈のリアルファーコートです。撮影のため購入しました♡撮影1回しか使用していないためほぼ新品未使用です。とても可愛くて、手放すのはもったいないのですが、私には似合わなあので、ぜひ似合う方にきていただきたいです♡カラー···ベージュ着丈···ショート柄・デザイン···その他素材···リアルファーフード···フードなし季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/passionate269713.html
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