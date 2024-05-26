レオパード柄　リアルファーショートコート

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商品詳細
ROSEBUDで購入したショート丈のリアルファーコートです。撮影のため購入しました♡撮影1回しか使用していないためほぼ新品未使用です。とても可愛くて、手放すのはもったいないのですが、私には似合わなあので、ぜひ似合う方にきていただきたいです♡カラー···ベージュ着丈···ショート柄・デザイン···その他素材···リアルファーフード···フードなし季節感···秋、冬
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