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商品詳細
バスト108着丈 88袖丈 55肩幅 40衿ワイヤー裾2センチのゴムカラー...ブラックフリーサイズより大きめだと思います柄・デザイン...花柄✷可愛らしくて中々手放せないワンピースでした季節感...春,秋,冬
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