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- 90s ヴィンテージ ラルフローレン ジャケット 8号 赤 レッド ワイン M
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商品詳細
#bokuの秋冬物 #bokuのクローゼット#ミニマリスト目指すbokuの断捨離即購入可！！24時間以内匿名発送致します！1990年代ヴィンテージラルフローレンレッドベルベットコップドスタイルジャケット、サイズ8号です。(Mサイズです)タイトでシルエットが綺麗な形です。古着やヴィンテージ、アンティーク、レトロな物が好きな方是非。サイズ：8号特徴：ボタンダウン、総裏地付きスタイル：クロップド平置き寸法肩幅：41cm身幅：41cm腕：61cm着丈：56cm着丈···ショートカラー···レッドフード···フードなし季節感···秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/mythic874035.html
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