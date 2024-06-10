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K18 カシケイ ネイキッド ネックレス ブラウンダイヤ 0.3ct
商品番号 O74004507059
商品名

K18 カシケイ ネイキッド ネックレス ブラウンダイヤ 0.3ct
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシケイのネイキッドネックレスK18ブラウンダイヤ0.3ctチェーンの長さ最長45cm【アジャスター有りのため長さ調整可能】超音波洗浄済みのお品物となります。会員制の古物市場で買い付けたお品物となり、既に鑑定済みの物となりますので、ご安心してご購入頂けます。箱等の付属品はございません。お気軽にコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。材質···K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/encourage960072.html
http://narcologia.ru/goods/seamless742329.html
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