K18 カシケイ ネイキッド ネックレス ブラウンダイヤ 0.3ct



カシケイ ネイキッド ダイヤモンドネックレス K18BG(18金ブラウンゴールド) 質屋出品 カシケイ ネイキッド ダイヤモンドネックレス K18BG(18金ブラウンゴールド) 質屋出品



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カシケイのネイキッドネックレスK18ブラウンダイヤ0.3ctチェーンの長さ最長45cm【アジャスター有りのため長さ調整可能】超音波洗浄済みのお品物となります。会員制の古物市場で買い付けたお品物となり、既に鑑定済みの物となりますので、ご安心してご購入頂けます。箱等の付属品はございません。お気軽にコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。材質···K18(18金)