HIROFU デュオ 2way Hロゴ ハンドバッグ レザー シボ革 グリーン ...

ご覧頂きありがとうございます。お気軽にコメント頂ければ幸いです。【アイテム】ヒロフハンドバッグトートバッグショルダーバッグ 斜め掛け【コンディション】A一度人の手に渡った中古出品になりますので神経質な方や細かいことが気になられる方の入札はご遠慮下さい。必ず写真でご判断ください。SS:新品、未使用品の商品S:とても良い状態の商品A:目立つ汚れもなく良い状態B:傷・汚れ等が多少ある状態の商品C:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品D:とても傷汚れ等がある状態のジャンク商品【付属品】なし【購入先】大手ブランド買取店 国内最大級オークション 真贋済みのお品物になります。【サイズ】（cm単位）24-36-13-10縦-横-マチ-ハンドル高さ＊平置き実寸です。＊採寸による若干の誤差はご了承下さい。【カラー】グリーン【素材】レザー 他にも沢山出品しています♪#San出品商品一覧以下補足になります。■発送前に最終検品を行なっておりますが、 素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としが あることがあります。ご了承くださいませ。■万が一、説明に記載のない大きなダメージや 大きな汚れなどがあった場合は受け取り評価前 に取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いで す。■素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。■画像の小物などは説明欄に記載のものを除き 付属しません。■ご不明点がありましたらお問合せくださいませ管理番号2307017.26



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