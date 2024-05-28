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- 【新品未開封・24時間以内発送】 フォトプラスシャイニー M18-YL PINK
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商品詳細
YA−MANM18-YLPINK2022年９月に購入して未開封、未使用です。購入時58,300円でした。保証書もついてます。自宅保管でしたので気になる方はご遠慮ください。送料無料安心のらくらくメルカリ便にて配送保証書在中•保証に必要な個人情報を伏せた明細書を添付いたします。即購入可◇セット内容充電台：1個充電用USBケーブル（USBTypeCTM）：1本コットンストッパー：1個（本体に取り付けて梱包）取扱説明書（保証書付）：1冊◇製品仕様型番：M18-YL-11サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：本体(コットンストッパー付)約210g消費電力：約4.5W(充電時)使用電池：リチウムイオン蓄電池連続使用時間：約30分*1（DYHPモード最大出力時）充電時間：約3時間*2製造国：日本#ヤーマン#YA-MAN#おうちエステ#美顔#フェイスケアタイプ···美顔器部位···顔
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