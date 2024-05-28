【新品未開封・24時間以内発送】 フォトプラスシャイニー M18-YL PINK



ヤーマン RF美顔器 フォトプラス シャイニー シャンパンピンク M18YL



ヤーマン美顔器 フォトプラスシャイニー YA−MAN M18-YL PINK | wic ...



YA-MAN (ヤーマン) フォトプラス シャイニー シャンパンピンク M18-YL ...



Yarman RF Facial Beauty Device Photo Plus Shiny Champagne Pink M18YL



RF美顔器 フォトプラス シャイニー コフレセット シャンパンピンク M18 ...



ヤーマン RF美顔器 フォトプラス シャイニー シャンパンピンク M18YL



ヤーマン フォトプラス シャイニー YA−MAN M18-YL PINK-



ヤーマン フォトプラスシャイニー 2023年9月購入-



YA−MAN M18-YL PINK-



YA-MAN RF美顔器 フォトプラス シャイニー シャンパンピンク M18-Y-www ...



Amazon | ヤーマン RF美顔器 フォトプラス シャイニー シャンパン ...



ヤーマン美顔器 フォトプラスシャイニー YA−MAN M18-YL PINK | wic ...



ヨドバシ.com - ヤーマン YA-MAN M18-YL [RF美顔器 フォトプラス ...



YA−MAN M18-YL PINK-



YAMAN／ヤーマン RF美顔器 フォトプラスシャイニー M18YL PINK 【本物 ...

YA−MANM18-YLPINK2022年９月に購入して未開封、未使用です。購入時58,300円でした。保証書もついてます。自宅保管でしたので気になる方はご遠慮ください。送料無料安心のらくらくメルカリ便にて配送保証書在中•保証に必要な個人情報を伏せた明細書を添付いたします。即購入可◇セット内容充電台：1個充電用USBケーブル（USBTypeCTM）：1本コットンストッパー：1個（本体に取り付けて梱包）取扱説明書（保証書付）：1冊◇製品仕様型番：M18-YL-11サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：本体(コットンストッパー付)約210g消費電力：約4.5W(充電時)使用電池：リチウムイオン蓄電池連続使用時間：約30分*1（DYHPモード最大出力時）充電時間：約3時間*2製造国：日本#ヤーマン#YA-MAN#おうちエステ#美顔#フェイスケアタイプ···美顔器部位···顔