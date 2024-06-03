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- 音波 美顔器【アイスレディ フェイス インベストメント SKB-2003】
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商品詳細
iceladyfaceinvestmentアイスレディフェイスインベストメントSKB-2003本体：170×61×50mm化粧箱：200×141×60mm本体重量：約170ｇUSB充電：タイプC（充電時間：最大約120分）消費電力：13W定格電流：5V1A収納ポーチ（75×210mm）開封しましたが未使用です。フィルム付いています。
http://narcologia.ru/goods/contemplate566377.html
http://narcologia.ru/goods/Adder80875.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric99945.html
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