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値下げ iPad Air 第4世代 10.9インチ ブルー 64GB セルラー
商品番号 V73444330214
商品名

値下げ iPad Air 第4世代 10.9インチ ブルー 64GB セルラー
ブランド名 アップル
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

iPadAir(第4世代)10.9インチLiquidRetinaディスプレイ64GBWi-Fi+Cellularセルラーモデルになります。画面にヒビがありますが、使用に問題ありません。タッチパネル反応します。写真で判断お願いします。画面サイズ:10.9インチ画面解像度:2360x1640OS種類:iPadOS14SIMカード:SIMフリーストレージ容量:64GBCPU:AppleA14重量:460g幅:178.5mm高さ:6.1mm奥行:247.6mmカラー:グリーン本体インターフェース:USBType-Cカメラ画素数:1200万画素#Apple
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