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- 値下げ iPad Air 第4世代 10.9インチ ブルー 64GB セルラー
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商品詳細
iPadAir(第4世代)10.9インチLiquidRetinaディスプレイ64GBWi-Fi+Cellularセルラーモデルになります。画面にヒビがありますが、使用に問題ありません。タッチパネル反応します。写真で判断お願いします。画面サイズ:10.9インチ画面解像度:2360x1640OS種類:iPadOS14SIMカード:SIMフリーストレージ容量:64GBCPU:AppleA14重量:460g幅:178.5mm高さ:6.1mm奥行:247.6mmカラー:グリーン本体インターフェース:USBType-Cカメラ画素数:1200万画素#Apple
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APPLE iPad WI-FI 64GB 値下げしました！
Apple - iPad Air 10.9第4世代 Wi-Fi+Cellular 64GBの通販 by まる's ...
Apple MJQJ3J-A 11インチiPad Pro（第4/3/2/1世代）・iPad Air（第 ...
iPad Air 10.9 (2020年、第4世代) 新品 49,800円 中古 40,000円 ...