トヨタ　100系ハイエース

メーカー…トヨタ車種…ハイエース型式…KH-KZH100G燃料タイプ···ディーゼル車走行距離…264,742km車検…令和5年11月29日状態…エンジン良好、エアコン調子悪いです 走る曲がる止まるは問題ありません 気になる異常、異音、ガタありません内装…キレイです 多少の経年劣化アリ外装…多少傷あります 写真確認の上最終的には現車確認勧めますご質問等あればご連絡下さい。



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