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トヨタ　100系ハイエース
商品番号 C97435040858
商品名

トヨタ　100系ハイエース
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 200,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー…トヨタ車種…ハイエース型式…KH-KZH100G燃料タイプ···ディーゼル車走行距離…264,742km車検…令和5年11月29日状態…エンジン良好、エアコン調子悪いです　　　走る曲がる止まるは問題ありません　　　気になる異常、異音、ガタありません内装…キレイです　　　多少の経年劣化アリ外装…多少傷あります　　　写真確認の上最終的には現車確認勧めますご質問等あればご連絡下さい。
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