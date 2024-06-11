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アルファード（AGH30系）リヤサスペンション（品）
商品番号 I10520411972
商品名

アルファード（AGH30系）リヤサスペンション（品）
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新車で購入したアルファードに純正品からこのリヤサスペンションに交換しましたが、一年ぐらいで新しいリヤサスペンションを購入し、交換しました。リヤのスタビライザーリンクもあります。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement76199.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion516078.html
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