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【新商品 希少】SEV セブ エアバルブキャップ 4個セット
商品番号 G58733140830
商品名

【新商品 希少】SEV セブ エアバルブキャップ 4個セット
ブランド名 セブ
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【在庫ラスト1セット】SEVエアバルブキャップ4個セットSEVAIRVALVECAPロードノイズの発生源であるタイヤハウス周辺にアプローチする「SEVエアバルブキャップ」装着方法は既存のエアバルブキャップと交換するだけのイージーエントリーアイテムです。愛車の足元をカスタマイズできるカーボン調の装いが高級感と付加価値を演出します。サイズΦ11ｘH16（mm）（1個）製品内容SEVエアバルブキャップ本体4個用品の種類···エアバルブキャップホイールカバーのリム径···18インチ
http://narcologia.ru/goods/navigate697230.html
http://narcologia.ru/goods/calling896850.html
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